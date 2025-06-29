Нічна атака на Україну: сотні ворожих дронів, десятки ракет

Ніч на 29 червня стала однією з найнапруженіших для Повітряних сил ЗСУ, адже російські загарбники здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку із застосуванням ракет та дронів.

Загалом по території України було випущено 537 повітряних цілей, з яких 249 знищено, ще 226 — локаційно втрачені, тобто збиті або подавлені засобами РЕБ. Про це інформують Повітряні сили Збройних сил України..

ℹ️ За даними військових, російські окупанти запустили:

▪️ 477 ударних БпЛА, у тому числі понад 250 дронів «Shahed» та безпілотники-імітатори. Напрямки пусків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово (рф), Чауда (ТОТ Криму);

▪️ 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», випущені з повітряного простору Тамбовської області;

▪️ 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — з Воронезької області та тимчасово окупованого Криму;

▪️ 41 крилата ракета Х-101/Іскандер-К — із Саратовської, Курської та Брянської областей рф;

▪️ 5 ракет «Калібр» — запущено з акваторії Чорного моря;

▪️ 3 зенітні керовані ракети С-300 — з території Курської області.

💥 Результати протиповітряної оборони (на 08:30):

▪️ Знешкоджено загалом — 475 повітряних цілей, із них:

249 збито вогневими засобами , 226 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ .



🔻 Деталізація:

211 безпілотників «Shahed » (та інших типів) — знищено, ще 225 — локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби;

(та інших типів) — знищено, ще — локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби; 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 — збито;

— збито; 33 ракети Х-101/Іскандер-К — збито, ще 1 — втрачена;

— збито, ще — втрачена; 4 ракети «Калібр» — знищено.

🔻Наслідки:

▪️ Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 6 локаціях;

▪️ Уламки збитих цілей впали ще у 8 населених пунктах.

Наразі всі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків на місцях обстрілів.

⚠️ Нагадаємо, що цієї ночі від ворожої атаки загинув підполковник Максим Устименко, льотчик 1 класу, який захищав небо на F-16. Він збив сім ворожих цілей, однак не зміг катапультуватись після ураження літака.