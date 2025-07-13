Понеділок, 14 Липня, 2025
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Ціни на яблука і груші зростуть на 15% – попереджають аграрії

Денис Молотов
Денис Молотов
Ціни на яблука і груші зростуть на 15% – попереджають аграрії

Яблука та груші нового врожаю подорожчають мінімум на 10–15% у порівнянні з минулим сезоном. Причиною стали весняні заморозки, які знищили частину врожаю. Про це повідомляє видання Agrotimes з посиланням на директора корпорації «Вінницясадвинпром» Сергія Бойчука.

📢 «Садівники залишилися сам на сам із труднощами, котрі виникли через весняні заморозки», – пояснив Бойчук.

За його словами, ситуація ускладнюється ще й тим, що страхові компанії відмовляються покривати збитки.

📢 «Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна»‎, – наголосив фахівець.

🌱 Для збереження саду як агросектора, потрібна скоординована державна підтримка, участь науковців та фінансових інституцій.

📢 «Лише такий підхід дозволить виробити дієві механізми підтримки, адаптації та розвитку цієї галузі сільського господарства», – підкреслив Бойчук.

📈 На тлі цієї ситуації українці готуються до зростання споживчих цін. Нагадаємо, згідно з даними статистики, у березні інфляція в Україні прискорилася: рівень зростання цін сягнув 1,5%, у порівнянні з 0,8% у лютому. У річному вимірі інфляція досягла 14,6%, що також більше, ніж 13,4% місяцем раніше.

☝️ Таким чином, ціни на яблука і груші на українському ринку можуть стати відчутним фактором для споживачів, враховуючи загальну інфляційну динаміку та ситуацію на ринку.

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