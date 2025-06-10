Наслідки російської атаки по Одесі вночі 10 червня

У ніч на 10 червня російська армія здійснила масований удар дронами по Одесі, внаслідок чого загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України у вівторок.

📢 «За попередніми даними, ворог застосував понад десять ударних БпЛА», – зазначили в офіційному звіті слідчих органів.

Жертвами обстрілу стали двоє чоловіків. Поранення отримали дев’ятеро людей – п’ятеро жінок і троє чоловіків, а також одна місцева мешканка, у якої зафіксовано гостру стресову реакцію.

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Відповідно за інформацією, оприлюдненою обласною військовою адміністрацією, одна з жертв – чоловік 1967 року народження – був знайдений під завалами.

📢 «На жаль, кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до двох. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким… Поранення отримали 9 людей, четверо з них шпиталізовані у медичні заклади в стані середнього ступеня важкості, інші – продовжують лікування амбулаторно. Зичимо всім якнайшвидшого одужання. Також через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові. Ліквідація наслідків атаки триває», – йдеться у повідомленні ОДА.

Від ударів також постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них – житлові будинки, будівля пологового будинку, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк, станція швидкої допомоги та будівля Одеського залізничного вокзалу. Крім того, пошкоджено численні автомобілі містян.

📢 «На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф», – зазначили в ОГП.

За даними обласної адміністрації, одразу після обстрілу повідомлялося про влучання в адміністративну частину пологового будинку. Постраждалих і загиблих у цьому випадку не було. Проте символічність атаки на заклад, де з’являється життя, викликала обурення.

📢 «Сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», – наголосили в ОДА.

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Водночас за словами рятувальників ДСНС, атака призвела до численних пожеж.

📢 «Ворог масовано атакував Одесу. Загинуло 2 людини. На місцях спалахнули пожежі. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної швидкої допомоги, пологовий будинок, також відбулось займання на території Одеського зоопарку. Постраждали щонайменше 9 осіб. Ще 9 врятовані вогнеборцями. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям», – повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

До ліквідації наслідків були залучені 27 одиниць техніки й 108 рятувальників. Додатково на місце прибули добровольці та пожежні підрозділи Нацгвардії – ще 3 одиниці техніки та 15 людей.

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Наразі триває обстеження пошкоджених об’єктів, точний обсяг руйнувань уточнюється.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти 10 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київ. Як повідомила поліція Києва, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких один працівник поліції.