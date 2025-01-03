Наслідки російської атаки на Київщину: є жертви та руйнування

У ніч на 3 січня Київська область в черговий раз зазнала атаки ворожими дронами. За інформацією Київської обласної військової адміністрації (ОВА), від падіння уламків було поранено чотирьох людей. На жаль, одна людина загинула від цієї російської атаки.

Виконуючий обов’язки голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що в одному з районів регіону від уламків збитого безпілотника загинув водій вантажного автомобіля. “Він помер на місці події”, – зазначив посадовець.

Також стало відомо, що в іншому районі уламки дрона впали на приватний будинок, спричинивши пожежу на даху. У результаті постраждали троє людей. За словами КОВА, у жінки 1957 року народження медики діагностували гостру стресову реакцію. Шістнадцятирічний хлопець отримав поріз, через що його госпіталізували до дитячої лікарні. Його батько також зазнав різаних ран ніг.

Крім того, в іншому населеному пункті жінка отримала поранення на вулиці та була доставлена до лікарні.

У Києві, в результаті роботи сил протиповітряної оборони (ППО), уламки дронів впали у Голосіївському та Дарницькому районах.

У Київській області зафіксовано значні пошкодження: постраждало 14 приватних будинків, господарська споруда, дві автомийки, автомобіль, лінія електропередач та трансформатор.

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☝️ Нагадаємо, вранці 31 грудня під час масштабної атаки російських дронів та ракет у столиці працювала ППО. У Дарницькому районі уламки ракет впали на дах приватної будівлі, спричинивши локальні руйнування.

📌 Раніше повідомлялося, що 2 січня внаслідок обстрілів Херсонської області було пошкоджено щонайменше десять цивільних об’єктів, постраждали семеро людей.

👉 Також нагадаємо, що Збройні Сили України 2 січня завдали точного удару по командному пункту російських окупаційних військ у населеному пункті Мар’їне, що в Курській області на росії.