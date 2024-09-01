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Наслідки ракетного удару рф по колоні зерновозів на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки ракетного удару рф по колоні зерновозів на Сумщині

Російські загарбники завдали ракетного удару по колоні зерновозів на трасі Суми – Харків, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще чотирьох. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у неділю, 1 вересня.

📢 «За даними слідства, 31 серпня 2024 року близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху Суми – Харків поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району», – йдеться в повідомленні.

В результаті атаки загинув 23-річний водій однієї з вантажівок, ще четверо водіїв отримали поранення. Один із вантажних автомобілів загорівся, також було пошкоджено близько 20 транспортних засобів.

Правоохоронні органи фіксують наслідки цього обстрілу та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Повітряні сили України повідомили, що росіяни запустили ракету “Іскандер-М” з Курської області та 11 дронів-камікадзе “Шахед” з Криму. ППО збила вісім ударних російських дронів. Повідомлялося, що ворог атакував українські зернові об’єкти та логістику аграрного сектору в Миколаївській та Сумській областях.

📌 Варто зазначити, що сьогодні на росії заявили про рекордну атаку дронів, які вразили москву та ще 14 регіонів. Було пошкоджено дві електростанції та нафтопереробний завод у столиці рф.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харкові вдень суботи, 31 серпня, було зафіксовано вибухи. З’явилася інформація про чергову російську атаку на одне із сіл у Харківському районі. Зазначено, що росіяни знову вбили цивільних людей

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