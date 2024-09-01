Наслідки ракетного удару рф по колоні зерновозів на Сумщині

Російські загарбники завдали ракетного удару по колоні зерновозів на трасі Суми – Харків, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще чотирьох. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у неділю, 1 вересня.

📢 «За даними слідства, 31 серпня 2024 року близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху Суми – Харків поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району», – йдеться в повідомленні.

В результаті атаки загинув 23-річний водій однієї з вантажівок, ще четверо водіїв отримали поранення. Один із вантажних автомобілів загорівся, також було пошкоджено близько 20 транспортних засобів.

Правоохоронні органи фіксують наслідки цього обстрілу та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Повітряні сили України повідомили, що росіяни запустили ракету “Іскандер-М” з Курської області та 11 дронів-камікадзе “Шахед” з Криму. ППО збила вісім ударних російських дронів. Повідомлялося, що ворог атакував українські зернові об’єкти та логістику аграрного сектору в Миколаївській та Сумській областях.

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📌 Варто зазначити, що сьогодні на росії заявили про рекордну атаку дронів, які вразили москву та ще 14 регіонів. Було пошкоджено дві електростанції та нафтопереробний завод у столиці рф.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харкові вдень суботи, 31 серпня, було зафіксовано вибухи. З’явилася інформація про чергову російську атаку на одне із сіл у Харківському районі. Зазначено, що росіяни знову вбили цивільних людей