Удар по селу на Харківщині: росіяни вбили двох людей, є поранені

У Харкові вдень суботи, 31 серпня, було зафіксовано вибухи. З’явилася інформація про чергову російську атаку на одне із сіл у Харківському районі. Зазначено, що росіяни знову вбили цивільних людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

📢 «Харків, в укриття! Окупанти завдають ударів!» – попередив Синєгубов у соціальних мережах.

Пізніше голова ОВА уточнив, що ворожий удар було нанесено по селу Черкаська Лозова.

📢 «О 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова. Горить будинок. Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами можливо перебувають люди», – повідомив він.

За уточненою інформацією щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу у с. Черкаська Лозова: росіяни вбили двох жінок. Одну жінку було вилучено з-під завалів, а інша – померла в авто швидкої.

Загалом постраждали 10 людей, з них двоє дітей.

👉 Нагадаємо, що напередодні, у п’ятницю, російські війська здійснили авіаудар КАБами по Харкову. Тоді повідомлялося про чотирьох загиблих, серед яких була 14-річна дівчинка, та 28 поранених. Станом на ранок 31 серпня кількість постраждалих зросла до 97 людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що унаслідок нічного авіаудару по Сумах, який стався 30 серпня, постраждали дев’ять людей. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомила прокуратура Сумської області. Зазначається, що було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).