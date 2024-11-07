Наслідки атаки російських дронів на Одесу: пошкоджено будинок

У ніч на 7 листопада російські загарбники здійснили чергову атаку на Одесу за допомогою ударних дронів, що спричинило руйнування в місті. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у четвер, 7 листопада.

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку. Також ушкоджено 14 автомобілів, які стояли поблизу, та газопровід, хоч загоряння не сталося. Також були вибиті вікна у двох п’ятиповерхових будівлях, розташованих поруч.

Як стало відомо, у результаті ворожої атаки на Одесу постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.

Олег Кіпер також зазначив, що звернень щодо відселення мешканців не надходило, і потреби у пункті обігріву наразі немає. На місці інциденту працюють відповідні служби.

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☝️ Нагадаємо, що столиця України, Київ, також неодноразово за останній час зазнавала масованої атаки російських безпілотників. Зокрема, падіння уламків фіксували у п’яти районах міста, що спричинило пожежі в багатоповерхівці та лікарні, де є потерпілі.

📌 Крім того, повідомлялося, що російські війська обстріляли Сумщину, де постраждала чергова на залізничному переїзді.

📌 Раніше було повідомлено, що у Чернігові стався вибух крилатої ракети на околиці міста, в результаті чого постраждали двоє людей. Також під російським обстрілом опинилось місто Ніжин.