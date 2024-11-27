Наслідки атаки російських безпілотників у Київській області

У Київській області зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників (БпЛА). Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко в середу, 27 листопада.

За словами Кравченка, серед мешканців області постраждалих немає. Також не зафіксовано влучань у житлові будинки чи об’єкти критичної інфраструктури.

Однак вибухова хвиля, спричинена падінням уламків, пошкодила скління у 18 квартирах та трьох офісах у трьох багатоповерхових будинках одного з населених пунктів. Крім того, у двох районах пошкоджені вікна, двері та дахи чотирьох приватних будинків. Постраждали також чотири господарчі споруди і один гараж.

☝️ Нагадаємо, внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Києві постраждали дві людини, одного з них доставили до лікарні.

📌 Також відомо, що під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 89 дронів (БпЛА). Протиповітряна оборона знищила 36 безпілотників, ще 48 були локаційно втрачені через активну роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).