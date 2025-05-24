Наші діти мають готуватися до війни – Верещук

Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України, підкреслила, що діти в Україні повинні розуміти, що росія – є нашим ворогом. Розуміти те, що війна з нею надовго. Тому слід ще зі школи готувати дітей до захисту своєї землі від окупантів у майбутньому. Вона заявила, що українські діти неодмінно повинні усвідомлювати, що війна з росією — це не короткочасний конфлікт, а виклик на багато років уперед.

📢 «Буде перемир’я чи не буде, будуть мирні угоди чи не будуть — росія залишатиметься нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття», — наголосила Верещук.

Вона також зазначила, що слід перелаштувати суспільну свідомість і готуватися до того, що країна повинна бути спроможною захищатися в будь-який момент.

📢 «Наші діти мають готуватися та знати, що таке війна. росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву. Кожен розуміє свою роль та місце. росія буде знати, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, а під ними буде горіти земля – вони не будуть наступати, бо розумітимуть, що тут загинуть і будуть взяти в полон», — додала заступниця голови Офісу президента.

В Україні вже функціонує 15 підземних шкіл у прифронтових регіонах. До кінця цього року планується відкрити ще 180 нових укриттів, що є частиною підготовки до можливих наступних етапів війни.

☝️ Нагадаємо, що протягом 2007-2008 років вона була юристкою у міськраді Рави-Руської. У 2010 році стала заступницею голови райдержадміністрації Жовкви, де відповідала за гуманітарні питання та зовнішню політику. П’ять років була мером міста Рава-Руська. Обіймала цю посаду в 30 років, ставши наймолодшою жінкою-мером в Україні.

👉 Також раніше повідомлялось, що заступник мера Лозової Харківської області Олексій Корпан зник після службового відрядження до Чехії. Мер додав, що якщо підтвердиться факт державної зради, справу передадуть правоохоронцям, і вона розглядатиметься виключно у правовому полі.