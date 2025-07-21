Понеділок, 21 Липня, 2025
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У НАБУ виявили російський слід: затримано високопосадовця

Денис Молотов
Денис Молотов
У НАБУ виявили російський слід: затримано високопосадовця

Співробітники Служби безпеки України викрили й затримали одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та сприянні державі-агресору. Про це повідомили в СБУ у понеділок, 21 липня.

За попередніми даними, Магамедрасулов, який очолював підрозділ у Дніпрі та мав координувати діяльність НАБУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, налагодив контакти з представниками росії. За даними слідства, він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з рф — зокрема, був посередником у продажу технічної коноплі до Дагестану.

📢 «За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф… Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан)»,  – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці перевіряють можливі зв’язки затриманого з російськими спецслужбами. Йдеться про ймовірну передачу секретної інформації, у тому числі про заплановані слідчі дії українських органів.

Слідство встановило, що чиновник підтримував постійний контакт із колишнім народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, якого пов’язують із ФСБ. За словами СБУ, Христенко має вплив на окремих представників НАБУ — цю інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

📢 «За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо», – додали в СБУ.

Додаткові обставини справи викликають серйозні питання щодо безпеки державної таємниці. Зокрема, батько підозрюваного, Сентябр Магамедрасулов, має громадянство рф, однак цей факт не було зазначено при оформленні доступу сина до секретної інформації. Мати чиновника, Ірина Магамедрасулова, мешкає в Києві, але отримує пенсію в ОРДО та публічно підтримує російську агресію у соцмережах. Жінка публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою.

📢 «СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів», – підкреслили у спецслужбі.

Попри обов’язкове перебування в регіонах відповідальності, Магамедрасулов постійно перебував у столиці. Крім того, напередодні затримання він повернувся з тривалого відпочинку на іспанському острові Тенеріфе.

Наразі розглядається питання щодо вручення підозри за статтею 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

☝️ Нагадаємо, раніше цього дня стало відомо про проведення обшуків у співробітників НАБУ. За даними ЗМІ, СБУ та Офіс генпрокурора проводять масштабну операцію з нейтралізації впливу Росії на українські антикорупційні органи.

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