На тлі новин з Китаю впали світові ціни на нафту – ЗМІ

Ціни на нафту на світових ринках продовжують знижуватися на тлі занепокоєння інвесторів щодо майбутнього попиту на «чорне золото». Такі дані були зафіксовані під час торгів у вівторок, 3 вересня.

Так, вартість ф’ючерсних контрактів на нафту сорту Brent з поставкою у листопаді на лондонській біржі ICE Futures знизилася на $1,80 (2,32%), досягнувши позначки $75,72 за барель.

Тим часом на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту WTI зменшилася на $1,19 (1,62%) і наразі складає $72,36 за барель.

За інформацією агентства Reuters, ціна Brent продовжує падати через уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому світовому імпортері сирої нафти. Це спричинило додаткові побоювання щодо попиту, що переважило вплив зупинки видобутку та експорту нафти з Лівії.

Як зазначається, у серпні індекс менеджерів із закупівель (PMI) Китаю досяг найнижчого рівня за останні шість місяців. Країна також повідомила про перше за вісім місяців зниження нових експортних замовлень у липні. Також темпи зростання цін на нове житло в серпні були найповільнішими цього року.

Тим часом у Лівії експорт нафти з ключових портів було зупинено у понеділок. Видобуток було скорочено по всій країні через триваючий конфлікт між політичними групами, які борються за контроль над центральним банком та доходами від нафти.

Цього тижня увага трейдерів зосереджена на майбутній доповіді щодо ринку праці США за серпень, яка буде опублікована у п’ятницю. За прогнозами аналітиків Trading Economics, рівень безробіття може знизитися до 4,2% з 4,3%. Приріст робочих місць, ймовірно, складе 165 тисяч замість 114 тисяч.

Слабкі дані за липень підвищили побоювання щодо уповільнення економічного зростання у США. Водночас збільшивши ймовірність швидкого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Також стало відомо, що росія засекретила статистичні дані щодо виробництва дизельного пального після серії пожеж на нафтобазах та нафтопереробних заводах.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські компанії стикаються з дедалі серйознішими затримками та зростаючими витратами на платежі з китайськими торговими партнерами.