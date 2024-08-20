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На росії знову підняли виплати за відправку на війну проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії знову підняли виплати за відправку на війну проти України

На росії середня регіональна виплата за підписання контракту для участі у війні проти України з початку року збільшилася в чотири рази. Наразі вона становить від 1 млн рублів. Про це повідомляє The Moscow Times у вівторок, 20 серпня.

Після того, як диктатор рф володимир путін наприкінці липня підвищив одноразову виплату за службу за контрактом до 400 тис. рублів, 47 російських регіонів також збільшили свої компенсації. Середня регіональна виплата зараз складає 596 тис. рублів, що у 3,6 раза більше, ніж минулого року.

Разом із федеральною виплатою у деяких регіонах, зокрема на москві, санкт-петербурзі та карачаєво-черкесії, контрактники можуть отримати від 2 мільйонів рублів.

Найбільша різниця між середнім місячним доходом місцевих жителів та виплатами за контрактну службу зафіксована в карачаєво-черкесії. Там регіональна компенсація становить 1,6 млн рублів, тоді як середній дохід – лише 23,4 тис. рублів.

З моменту початку повномасштабної війни понад 50 російських регіонів впровадили виплати за вступ на контрактну службу. Все робиться для того, щоб залучити нових військовослужбовців до окупаційної армії рф. Військо російських загарбників, за оцінками західних розвідок, вже втратила в Україні понад 500 тисяч осіб вбитими та пораненими.

За даними, виплати російським військовослужбовцям, які беруть участь у війні, а також компенсації пораненим та родичам загиблих, лише з липня 2023 року по червень 2024 року досягли 3 трлн рублів. Це складає майже третину військового бюджету росії, який становить 10,8 трлн рублів, і близько 8% федерального бюджету та приблизно 1,5% ВВП країни.

👉 Раніше повідомлялося, що росія збільшує виплати контрактникам, аби уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак доказів того, що ця стратегія працює, поки що мало. Найімовірніше, режим рф знову може звернути свою увагу на призовників.

📌 Також раніше з’явилась інформація, що наступальна операція ЗСУ у курській області продемонструвала дефіцит у росії оборонних резервів. Тож у рф все частіше ширяться чутки про нову хвилю мобілізації.

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