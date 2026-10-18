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Крозетто застеріг, що путін може не зупинитися на Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Крозетто застеріг, що путін може не зупинитися на Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / 17.10.2026

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив побоювання, що російська агресія може вийти за межі України. Він пов’язав цей ризик із нарощуванням військового потенціалу росії та прагненням кремля повернути країні статус наддержави. Саме тому, за його словами, європейські держави та НАТО готуються до можливих загроз.

Про це Крозетто говорив в інтерв’ю BBC, повідомлення про яке оприлюднили 17 жовтня. Його застереження щодо подальших дій москви наводять італійські медіа.

Чому міністр вважає російське нарощування армії загрозою

Крозетто звернув увагу на спрямування російських ресурсів у військовий сектор і збільшення чисельності збройних сил. Оцінюючи масштаби мілітаризації, він заявив:

📢 «Більша частина російського бюджету іде на інвестиції у зброю або військовий сектор. Вони досягнуть чисельності у 1,5 мільйона військовослужбовців».

На думку міністра, припинення війни створило б для путіна внутрішні труднощі, зокрема через необхідність визначити подальшу долю настільки великої армії.

📢 «Тож якби війна закінчилася завтра, що путін робив би з 1,5 мільйона солдатів? Він сам зіткнувся б із внутрішніми проблемами, якби зупинив війну завтра вранці. І це створює в мене враження — оскільки він продовжує прискорюватися, — що він не захоче зупинятися в Україні. Саме це викликає занепокоєння Європи, і особливо країн Східної Європи, які розташовані найближче до росії. І саме тому ми, як Європа та НАТО, готуємося».

Що означає перемога України

Очільник італійського оборонного відомства також пояснив, чому використовує моральні оцінки, говорячи про російське вторгнення. Він наголосив на ударах по цивільних людях та об’єктах, необхідних для їхнього життя.

📢 «Я використав терміни “добро» і «зло”, тому що коли одна держава перетинає кордон іншої держави з танками, бомбить лікарні, бомбить школи, вбиває цивільних, бомбить електростанції та робить це вже чотири роки, я можу назвати це лише злом».

Власну мету Крозетто сформулював так: «Моя мета — забезпечити виживання України та припинити війну».

Міністр окремо зупинився на тому, що слід розуміти під українською перемогою:

📢 «Тому, що коли дехто в Італії казав: “Україна виграє війну”, деякі люди думали, що Україна хоче перемогти росію. Ні. Що Зеленський практично увійде до москви з українським прапором. Ні, ні. Для України перемога означає, що росія піде, припинить скидати бомби, а Україна знову стане країною, вільною для життя та вільною для майбутнього. Саме такої перемоги для України ми всі хотіли б».

Прагнення кремля повернути статус наддержави

Оцінюючи мотиви російського керівництва, Крозетто пов’язав їх із небажанням погодитися зі зменшенням міжнародного впливу після розпаду СРСР.

📢 «Існує прагнення відновити те, чим росія була до розпаду Радянського Союзу. Саме тому, що росія не є наддержавою, а росія не мириться з тим, щоб не бути наддержавою, не бути на одному рівні зі США чи Китаєм. Оскільки глобальна конкуренція зараз ведеться лише між США та Китаєм, росія хотіла б бути третьою країною за цим столом».

У цьому ж інтерв’ю міністр виступив проти обмеження доступу України до супутникових систем і розвідувальної інформації. За його оцінкою, позбавлення Києва необхідних ресурсів може переконати путіна в можливості перемогти й продовжити війну. Про це повідомляв італійський суспільний мовник Rai News.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу терміналів Starlink у країнах Євросоюзу й зафіксувала відсутність там обмеження, яке діє на українській території.

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