ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА розглядає заяви на житлові кредити

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА розглядає заяви на житлові кредити 01
Фото ілюстративне / Луганська ОВА / 13.10.2026

У Луганській обласній державній адміністрації опрацьовують заяви кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту для придбання житла. Переселенці, які вже подали документи, можуть отримати консультацію щодо стану їх розгляду телефоном.

Про це повідомила Луганська ОВА 12 жовтня. Заяви розглядає Управління з питань реінтеграції та відновлення Луганської ОДА.

☎️ Куди звертатися щодо розгляду заяви

Консультації надають за трьома номерами:

  • +38 098 558 43 70;
  • +38 063 469 61 79;
  • +38 075 305 25 50.

Телефонувати можна з 08:00 до 17:00 щодня, крім вихідних.

Розгляд заяв здійснюють відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання пільгового довгострокового кредиту внутрішньо переміщеним особам Луганської області на придбання житла.

Документ затверджено розпорядженням голови Луганської ОДА — начальника ОВА від 13 листопада 2025 року № 277. Його зареєстрували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 14 листопада 2025 року за № 163/947.

Наразі заяви опрацьовують за редакцією Порядку від 16 вересня 2026 року № 452, зареєстрованою в Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України 21 вересня 2026 року за № 24/24.

Луганська ОВА розглядає заяви на житлові кредити
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.10.2026 / Луганська ОВА

👉 Також нагадаємо, Луганська ОВА запустила новий етап житлової програми для переселенців. Умови цього разу справді незвичайні: окремим категоріям ВПО з обласного бюджету можуть погасити 99,99% основної суми кредиту на квартиру або будинок — до 3 млн грн. Для решти учасників компенсація становитиме 50%.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

За Ірину Мудру внесли повну заставу — 20 млн гривень

КРИМІНАЛ

США та росія обговорюють угоду щодо «Північного потоку» – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Києві розгортають пункти незламності через перебої зі світлом

ВАЖЛИВО

«Повна зрада України»: сенатори-демократи засудили дизельну домовленість Трампа з путіним

ВАЖЛИВО

В ОГП перевіряють виїзд Кравченка за кордон: вісьмох працівників прокуратури звільнили

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

ВАЖЛИВО

Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн

ПОДІЇ

Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні

ПОДІЇ

ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

ВАЖЛИВО

«Спалимо їхні НПЗ»: журналіст FT навів реакцію українського посадовця на дизельну домовленість Трампа

ВАЖЛИВО

У Прилуках кількість загиблих зросла до 14: серед них четверо дітей

ВАЖЛИВО

19 400 грн на зиму: хто з ВПО може отримати допомогу

ВПО

рф знову атакує Київ: є загиблі, перебої з водою

ВАЖЛИВО

Литва залучає військових для посилення кордону з Калінінградською областю

ПОДІЇ

У Києві серед житлових будинків виявили нездетоновану ракету

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип