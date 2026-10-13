Луганська ОВА розглядає заяви на житлові кредити

У Луганській обласній державній адміністрації опрацьовують заяви кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту для придбання житла. Переселенці, які вже подали документи, можуть отримати консультацію щодо стану їх розгляду телефоном.

Про це повідомила Луганська ОВА 12 жовтня. Заяви розглядає Управління з питань реінтеграції та відновлення Луганської ОДА.

☎️ Куди звертатися щодо розгляду заяви

Консультації надають за трьома номерами:

+38 098 558 43 70 ;

; +38 063 469 61 79 ;

; +38 075 305 25 50.

Телефонувати можна з 08:00 до 17:00 щодня, крім вихідних.

Розгляд заяв здійснюють відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання пільгового довгострокового кредиту внутрішньо переміщеним особам Луганської області на придбання житла.

Документ затверджено розпорядженням голови Луганської ОДА — начальника ОВА від 13 листопада 2025 року № 277. Його зареєстрували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 14 листопада 2025 року за № 163/947.

Наразі заяви опрацьовують за редакцією Порядку від 16 вересня 2026 року № 452, зареєстрованою в Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України 21 вересня 2026 року за № 24/24.

👉 Також нагадаємо, Луганська ОВА запустила новий етап житлової програми для переселенців. Умови цього разу справді незвичайні: окремим категоріям ВПО з обласного бюджету можуть погасити 99,99% основної суми кредиту на квартиру або будинок — до 3 млн грн. Для решти учасників компенсація становитиме 50%.