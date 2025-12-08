На росії змусять жінок тяжко працювати через нестачу кадрів

На росії уряд має намір розширити права жінок на працевлаштування — заплановано скорочення списку професій, заборонених для жінок. Це відбувається на тлі серйозної кадрової кризи. Про це повідомляють пропагандистські російські інформресурси.

Згідно з ухваленою урядовою «дорожньою картою» щодо реалізації національної моделі ведення бізнесу, до березня 2027 року Міністерство праці разом із профспілками та роботодавцями має підготувати оновлений перелік професій, які виключать з чинного забороненого списку.

Нині діючий список, затверджений у 2021 році, обмежує жінок у близько 100 професіях. Раніше, за радянськими нормами, до списку входило понад 450 позицій.

Очікується, що зміни торкнуться передусім професій у галузях транспорту та обробної промисловості. Такий крок має допомогти заповнити гостру нестачу робочої сили в країні, зумовлену мобілізацією (на фронт рашисти мобілізували понад мільйон осіб), виїздами громадян (до 1,1 млн виїхали з рф) та загальною демографічною кризою.

Нестача кадрів вже критична: станом на кінець 2024 року за оцінками, компаніям у рф не вистачало 2,6 млн працівників. Особливо проблематичною є ситуація у промисловості (391 тис. осіб), транспорті (219 тис. осіб) та торгівлі (347 тис. осіб).

Було впроваджено жорсткі міграційні правила після події в Крокус Сіті Холл. Це призвело до суттєвого відтоку працівників із країн Центральної Азії, що посилило кадровий дефіцит.

Якщо ініціатива буде реалізована, жінкам відкриються нові можливості працювати у сферах, де раніше існували обмеження через заборону на «шкідливі» чи «небезпечні» умови праці.

Водночас рішення також свідчить про зміну підходів щодо трудових прав жінок — обмеження, які здавна були частиною радянської спадщини, поступово переглядаються. Також не виключено, що новий перелік професій для жінок буде переглядатися доти, доки триватиме кризова ситуація на ринку праці.

