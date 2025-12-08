Понеділок, 8 Грудня, 2025
На росії змусять жінок тяжко працювати через нестачу кадрів

Денис Молотов
На росії змусять жінок тяжко працювати через нестачу кадрів

На росії уряд має намір розширити права жінок на працевлаштування — заплановано скорочення списку професій, заборонених для жінок. Це відбувається на тлі серйозної кадрової кризи. Про це повідомляють пропагандистські російські інформресурси.

Згідно з ухваленою урядовою «дорожньою картою» щодо реалізації національної моделі ведення бізнесу, до березня 2027 року Міністерство праці разом із профспілками та роботодавцями має підготувати оновлений перелік професій, які виключать з чинного забороненого списку.

Нині діючий список, затверджений у 2021 році, обмежує жінок у близько 100 професіях. Раніше, за радянськими нормами, до списку входило понад 450 позицій.

Очікується, що зміни торкнуться передусім професій у галузях транспорту та обробної промисловості. Такий крок має допомогти заповнити гостру нестачу робочої сили в країні, зумовлену мобілізацією (на фронт рашисти мобілізували понад мільйон осіб), виїздами громадян (до 1,1 млн виїхали з рф) та загальною демографічною кризою.

Нестача кадрів вже критична: станом на кінець 2024 року за оцінками, компаніям у рф не вистачало 2,6 млн працівників. Особливо проблематичною є ситуація у промисловості (391 тис. осіб), транспорті (219 тис. осіб) та торгівлі (347 тис. осіб).

Було впроваджено жорсткі міграційні правила після події в Крокус Сіті Холл. Це призвело до суттєвого відтоку працівників із країн Центральної Азії, що посилило кадровий дефіцит.

Якщо ініціатива буде реалізована, жінкам відкриються нові можливості працювати у сферах, де раніше існували обмеження через заборону на «шкідливі» чи «небезпечні» умови праці.

Водночас рішення також свідчить про зміну підходів щодо трудових прав жінок — обмеження, які здавна були частиною радянської спадщини, поступово переглядаються. Також не виключено, що новий перелік професій для жінок буде переглядатися доти, доки триватиме кризова ситуація на ринку праці.

👉 Також нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов’язаний дотримуватися Римського статуту і не відмовиться від чинних ордерів на арешт президента рф володимира путіна та ще п’ятьох російських громадян.

