На росії заявляють, що НАТО відпрацьовує захоплення Калінінграда

НАТО продовжує проводити великі військові навчання поблизу кордонів росії, відпрацьовуючи сценарії наступальних дій, включаючи можливе захоплення Калінінграда та області. Про це в понеділок, 28 квітня, повідомив помічник російського диктатора путіна, голова Морської колегії микола патрушев, передає російська агенція ТАСС.

📢 «Другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області. Вони навчаються превентивних ударів по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування», — заявив патрушев.

За його словами, навчання охоплюють територію від Вільнюса до Одеси, і передбачають обмеження морських пересувань у Балтійському та Чорному морях. Також, за твердженням патрушева, НАТО готується до наступу на цих напрямках.

📢 «Вони тренуються наступати на території від Вільнюса до Одеси, а також обмежувати пересування суден у Балтійському та Чорному морях», — підкреслив російський посадовець.

☝️ патрушев також назвав кількох міжнародних лідерів загрозою безпеці росії, серед яких — прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та новопризначений генсек НАТО Марк Рютте.

Калінінград залишається стратегічно важливим пунктом для рф — саме тут розміщено штаб Балтійського флоту ВМФ росії.

На тлі цих заяв продовжується масштабне перекидання військ США до Європи. За інформацією, оприлюдненою раніше, до регіону прибудуть 5,4 тисячі американських військових у межах підготовки до міжнародних навчань Defender 25. Маневри триватимуть з 11 травня по 24 червня за участю 18 країн-членів та партнерів НАТО.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у москві 25 квітня відбувається зустріч путіна і Віткоффа — про це офіційно повідомив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, російський диктатор володимир путін зустрічається з американським представником президента США Стівом Віткоффом.