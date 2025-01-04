На росії вибухнув офіцер, який причетний до вбивства українців в селі Гроза – ГУР

Унаслідок вибуху, що стався 3 січня в населеному пункті Шуя Іванівської області на росії, у критичному стані перебуває російський офіцер-військовий злочинець. Саме він відповідальний за масове вбивство цивільних у селі Гроза Куп’янського району на Харківщині. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у суботу, 4 січня.

Як уточнюється, в епіцентрі потужного вибуху опинився капітан костянтин нагайко — командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 112 танкової бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС рф (в/ч 03333).

📢 «На момент вибуху нагайко перебував на чергуванні у своїй військовій частині. Зараз його стан оцінюють як критичний. У нього множинні уламкові поранення практично всіх органів, включно з ураженням мозку. Йому зробили трепанацію черепа», — повідомляє розвідка.

Капітан нагайко 1995 року народження закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію. За даними ГУР, він безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Зокрема російський офіцер здійснював удари ракетами «Іскандер» по цивільних і військових об’єктах у Сумській і Харківській областях.

📢 «Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами Іскандер по цивільних і військових об’єктах у Сумській і Харківській областях. Зокрема, підрозділ нагайка скоїв воєнний злочин у селі Гроза Куп’янського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик», – йдеться в офіційному повідомленні розвідки.

За словами розвідників, серед товаришів по службі нагайка поширюються чутки, що його шанси на виживання майже нульові, а стан — безнадійний.

❗ Нагадаємо, що саме нагайко причетний до ракетного удару по кафе у селі Гроза 5 жовтня 2023 року, де проходили поминки. Тоді загинуло 59 мирних жителів, серед яких був й восьмирічний хлопчик.

Раніше стало відомо про викриття зрадників, які передали ворогу координати для удару по селу Гроза. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, брати Володимир і Дмитро Мамон, які перейшли на бік російських окупантів.

👉 Також було повідомлено, що українські спецпризначенці розвідки (ГУР МОУ) здійснили вражаючу операцію в районі тимчасово окупованого Криму. Було знищено два російські воєнні вертольоти Мі-8 та підбито ще один за допомогою морських дронів.