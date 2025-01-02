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Морські дрони знищили два російські гелікоптери Мі-8 – ГУР

Денис Молотов
Денис Молотов
Морські дрони знищили два російські гелікоптери Мі-8 - ГУР

Морські дрони Magura V5 відправили у «вєчьний польот» два російські гелікоптери Мі-8  – ГУР
Українські спецпризначенці розвідки (ГУР МОУ) здійснили вражаючу операцію в районі тимчасово окупованого Криму, знищивши два російські воєнні вертольоти Мі-8 та підбивши ще один. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер, 2 січня.

31 грудня 2024 року в результаті операції підрозділу Group 13, за допомогою ударних морських дронів Magura V5, оснащених ракетним озброєнням, у Чорному морі були знищені два російські гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі цих бортів також ліквідовані. Надали уточнюючу інформацію в ГУР.

Крім того, ще один воєнний гелікоптер окупантів зазнав значних пошкоджень.

📢 «Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись», — додали у розвідці.

❗Перше успішне бойове використання морських дронів Magura V5 проти повітряних ворожих цілей.

Ця операція стала знаковою для української розвідки, адже вперше в історії для знищення ворожої авіації використовувалися морські дрони Magura V5, обладнані ракетним озброєнням.

Нагадаємо, раніше 31 грудня ГУР вже повідомляло про знищення російського вертольота Мі-8 в рамках цієї операції.

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