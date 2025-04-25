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На росії у москві партизани провели успішну диверсію на залізниці

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії у москві партизани провели успішну диверсію на залізниці

У п’ятницю, 25 квітня, представники Маріупольського спротиву оголосили про успішну диверсію в столиці російської федерації. Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя та очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, 24 квітня близько 19:00 у москві було проведено акцію прямої дії.

На росії у москві партизани провели успішну диверсію на залізниці📢 «Між станціями Яуза та Маленковська Ярославського напрямку було виведено з ладу елементи залізничної інфраструктури шляхом підриву», — зазначив Андрющенко у своєму дописі.

Він додав, що підрив було здійснено лише за кілька кілометрів від Курського вокзалу — одного з ключових транспортних вузлів столиці рф.

📢 «Ще один вдалий цілеспрямований удар українського підпілля по ворожій логістиці», — наголосив Андрющенко.

До повідомлення було додано фото з місця події. Андрющенко також підкреслив, що операція мала на меті дестабілізувати логістичні канали противника.

☝️ Нагадаємо, що раніше в російській федерації вже фіксувалися затримки постачання боєприпасів до оборонних підприємств через аналогічні партизанські дії.

Крім того, нещодавно партизанський рух АТЕШ повідомляв про роботу свого агента у Владивостоці. Йому вдалося провести розвідку в місцевій бухті, де базуються великі протичовнові кораблі та катери Тихоокеанського флоту рф, що відповідають за протидиверсійні операції.

📌 Також раніше стало відомо, що у п’ятницю, 25 квітня, в місті Балашиха на росії, що в московській області, стався вибух легкового автомобіля марки Volkswagen, у результаті чого загинув генерал-майор Збройних сил рф Ярослав Москалик.

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