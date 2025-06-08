На росії серія вибухів у Тульській області: загорівся хімзавод «Азот»

У місті Новомосковськ Тульської області на росії сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві АТ «НАК Азот» після серії потужних вибухів. Про це повідомляють як російські, так і українські Telegram-канали, які також публікують відео з місця вибухового інциденту.

☝️За даними каналу Astra, місцеві жителі чули щонайменше п’ять-вісім вибухів, після чого спалахнула велика пожежа. Існують повідомлення, що на територію підприємства влучив безпілотник.

📹 У соціальних мережах активно розповсюджуються кадри охопленого вогнем заводу, які супроводжуються коментарями очевидців. На відео видно стовп густого диму, який підіймається над промисловою зоною.

🏭 Згідно з офіційним сайтом компанії, «Азот» є одним із провідних хімпідприємств рф, що спеціалізується на виробництві аміаку, азотних добрив, хлору, метанолу, мінеральних добрив, органічних пластмас, смол, каустичної соди та ін. Продукція заводу має стратегічне значення, у тому числі в оборонному секторі.

📢 Нагадаємо, що це вже не перша атака на «Азот»:

🔹 24 травня завод також постраждав унаслідок атаки дронів.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) тоді повідомив, що серед продукції підприємства є аміачна селітра, яку використовують у виробництві вибухових речовин; метанол — основа для ракетного пального; а також аргон, що застосовується в металургії, зокрема для виготовлення озброєнь.

🔥 Крім того, у суботу ввечері у підмосковному Пушкіно також зайнявся склад з пальним. Обставини цієї пожежі поки не уточнюються.

⚠️ Губернатор Тульської області підтвердив атаку на хімкомбінат, 2 російські особи постраждали.

📢 «Внаслідок падіння БпЛА сталося спалах на новомосковському «Азоті». Горіння ліквідовано. Перевищення допустимих рівнів забруднюючих речовин не зафіксовано. Моніторинг стану довкілля забезпечують лабораторії Роспортребнагляду та регіональної установи «Природа». За попередньою інформацією постраждали двоє, їхнє життя поза небезпекою. Оперативні служби працюють на місці події», – написав він.

Також Телеграм-канали попередньо надали наступну інформацію:

📢 «Щодо “НАК Азот” у Новомосковську, Тульській області. Схоже, що була уражена прохідна зона всіх важливих центральних труб, які ведуть до установок переробки та цехів, оскільки на лінії теоретичної пожежі важливих установок немає. Якщо орієнтуватися по відео, зняте попередньо на території заводу, один із робітників каже: “Короче, в трубу уе**ло, в газовую, пропановую”. Очікуємо більш детальний OSINT, на основі якого робитимемо висновки», – повідомляє Telegram Exilenova+.