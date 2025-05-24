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У Тульській області рф атаковано хімічне підприємство Азот

Денис Молотов
Денис Молотов
У Тульській області рф атаковано хімічне підприємство Азот

У Тульській області на росії дрони атакували хімічне підприємство Азот, що розташоване в місті Новомосковськ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі. За його словами, удар припав по об’єкту, який має стратегічне значення для військово-промислового комплексу рф.

📢 «На підприємстві “Азот” виробляють кілька хімічних речовин, які можуть застосовуватися у військових цілях», — зазначив Коваленко.

Серед продукції комбінату він назвав аміачну селітру — компонент для виготовлення вибухівки, метанол — сировину для ракетного палива, та аргон — газ, який широко використовують у металургії, зокрема в оборонній галузі.

Видання ASTRA з посиланням на місцевих мешканців повідомляє, що пожежа на території АТ «Новомосковська акціонерна компанія Азот» спалахнула вранці 24 травня після атаки безпілотників.

☝️ Регіональна влада підтвердила факт удару по об’єкту у Новомосковську. За словами голови області, внаслідок атаки пошкоджено трубопровід із природним газом, постраждали троє осіб.

📢 «Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату “Азот”, евакуюють», — ідеться в повідомленні місцевих органів влади.

У місцевих чатах жителі пишуть, що потрапляння безпілотників припали до цехів «Аміак-2» та «Карбамід-2», а також Цеху-5А. За схемами заводу у відкритому доступі ASTRA встановила, що всі три цехи знаходяться поруч, а відео, ймовірно, знято з позиції між будинками Цеху міцної азотної кислоти та Цеху водостійкої аміачної селітри.

У Тульській області рф атаковано хімічне підприємство Азот У Тульській області рф атаковано хімічне підприємство Азот

📢 «Під час роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська, яке сьогодні рано вранці зазнало атаки безпілотника, було виявлено пошкодження ємності з кислотою. На місці працюють лабораторії Роспотреднагляду та оперативні служби. Проби повітря показали, що нині перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, у повітрі відсутня. У Новомосковську на місці події на моє доручення працює перший заступник – голова уряду Михайло Пантелєєв. Ситуація на контролі», – пише глава регіону.

☝️ Нагадаємо, що напередодні — в ніч проти 23 травня — безпілотники також вдарили по заводу «Енергія» в Єльці Липецької області рф.

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