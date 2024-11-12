На росії різке зростання проблем несплати за кредитами – ЗМІ

Різке зростання споживчого кредитування на росії, викликане війною з Україною, починає демонструвати негативні наслідки. Рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків знизився до найнижчого показника з часів пандемії 2020 року. Про це, з посиланням на дані Скоринг Бюро, повідомляє інформаційний ресурс The Moscow Times.

Індекс «кредитної свідомості», що враховує неплатежі за кредитами, на 1 жовтня знизився до 1,53 пункту, тоді як минулого року він складав 1,83 пункту. Три квартали поспіль фіксується безперервне падіння цього індексу, що є безпрецедентним за доступною статистикою останніх 12 років.

З початку 2024 року та до кінця серпня в прострочення за кредитами вийшли 800 тисяч росіян. Загальна кількість неплатників збільшилась до 6,2 мільйона осіб.

Іпотечні прострочення також стрімко зросли: до кінця вересня їхній обсяг збільшився на 37% у річному вимірі, сягнувши 136 млрд рублів. Кількість позик із простроченнями зросла з 47,8 тисячі у січні до 52,2 тисячі.

Проте Центральний банк росії не вбачає критичних проблем. За його статистикою, у вересні прострочено 3,5% споживчих позик – на рівні початку року та навіть нижче порівняно з вереснем 2023 року (3,7%). Загальний обсяг прострочень, за даними ЦБ, становить 1,6 трлн рублів.

Федеральна служба судових приставів виявляє значно вищий рівень боргових зобов’язань: в її роботі перебувають борги на суму 3,4 трлн рублів. За дев’ять місяців 2024 року на росії порушено 10,9 мільйона справ про стягнення боргів фізичних осіб, а загальна сума цих справ – 1,4 трлн рублів – перевищує показники попереднього року.

Попри ці дані, російський диктатор володимир путін заявив, що економіка країни «продовжує зростати добрими темпами».

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що українські Сили оборони завдали удару по складах з боєприпасами в Брянській області на росії, що призвело до масштабної пожежі з подальшою детонацією боєприпасів.