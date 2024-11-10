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Удар по складах у Брянській області на росії підтвердили у Генштабі

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по складах у Брянській області на росії підтвердили у Генштабі

Українські Сили оборони завдали удару по складах з боєприпасами в Брянській області на росії, що призвело до масштабної пожежі з подальшою детонацією боєприпасів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі, атака була проведена за допомогою безпілотних систем у ніч перед 10 листопада.

📢 «Сили безпілотних систем завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Цей об’єкт раніше був відомий як 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління. За даними, щонайменше вісім вибухів пролунали на території, де виникло два значних осередки загоряння, зафіксовані ознаки детонації боєприпасів.

У самому Брянську в ніч проти 10 листопада було чутно вибухи. Також спостерігалися дії протиповітряної оборони у відповідь на атаку безпілотників. У районі міста сталися пожежі, ймовірно, через ураження військової частини.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські загарбники в ніч на 10 листопада здійснили безпрецедентну атаку на Україну з використанням дронів. Окупанти випустили рекордну кількість безпілотників.

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