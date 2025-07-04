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На росії повідомляють, що дрони СБУ долетіли до Удмуртії

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії повідомляють, що дрони СБУ долетіли до Удмуртії

У ніч на 3 липня в Удмуртській Республіці російської федерації сталася чергова атака безпілотників (БпЛА). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава регіону Олександр Бречалов. Також відповідне відео поширили інші інформаційні канали.

📢 «Інцидент стався на території Іжевська, однак один з об’єктів у регіоні зазнав ураження», — зазначив посадовець.

За словами Бречалова, один із дронів влучив у технічні споруди, наслідки удару усувають екстрені служби. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

📌 Імовірне влучання по підприємству в Сарапулі

Місцеві медіа повідомляють, що вибух, ймовірно, стався у місті Сарапул, де розташований Сарапульський електрогенераторний завод. Підприємство спеціалізується на виробництві генераторів для нафтогазової галузі та машинобудування.

Жителі району зазначають, що на території заводу проводилася евакуація працівників, а також спостерігалися збої у роботі зв’язку вранці 3 липня.

📌 Атаки по об’єктах ВПК рф — не вперше
  • Нагадаємо, 1 липня повідомлялося про вибухи на Іжевському електромеханічному заводі «Купол», який перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії. Підприємство вже було атаковане дронами в листопаді 2024 року.
  • Того ж дня вибухи пролунали в Саратові та Енгельсі, що призвело до припинення роботи аеропортів у Саратові, Ульяновську, Казані та Нижньокамську.
  • У ніч проти 3 липня безпілотники атакували російське стратегічне підприємство — завод «Енергія» в місті Єлець, розташований у Липецькій області.
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