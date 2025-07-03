Четвер, 3 Липня, 2025
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Удар по стратегічному об’єкту рф: уражено завод «Енергія» в Єльці

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по стратегічному об'єкту рф: уражено завод «Енергія» в Єльці

У ніч проти 3 липня безпілотники атакували російське стратегічне підприємство — завод «Енергія» в місті Єлець, розташований у Липецькій області. Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, об’єкт має надзвичайне значення для військово-промислового комплексу росії.

📢 «Там виготовляють батареї для: блоків планерування і корекції ракет; для комплексу Іскандер, а також крилатих ракет. Енергія — це одна з найбільш критичних цілей для росії», — заявив Коваленко.

Удар по стратегічному об'єкту рф: уражено завод «Енергія» в Єльці☝️ Завод «Енергія» в місті Єлець є одним із головних виробників хімічних джерел струму у рф. Підприємство єдиний виробник акумуляторних блоків, що використовуються для модулів корекції й планерування, які встановлюють на авіаційні бомби.

Крім того, саме тут виробляють батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування, а також універсальні акумулятори, що входять до складу систем енергозабезпечення спецтехніки.

Відомо, що під час нічної атаки на Липецьку область пролунали потужні вибухи, а місцеві джерела інформували про одного загиблого та щонайменше двох постраждалих.

🔥 Єлець, АТ «Енергії» вже був атакований 23 травня 2025 року. Збройні сили України вже вражали ціль у цьому місті — тоді також йшлося про завод Енергія, де після удару спалахнула велика пожежа.

🛑 Зауважимо, що удари по критичній військовій інфраструктурі росії з боку ЗСУ тривають. Лише кілька днів тому у місті Іжевськ на заводі «Купол», який спеціалізується на виробництві безпілотників. Унаслідок удару було пошкоджено чотири виробничі цехи. Через це підприємство тимчасово припинило роботу.

📌 Останні атаки ЗСУ демонструють системну роботу з ураження ключових логістичних та виробничих об’єктів військової машини рф. Це безпосередньо впливає на її здатність продовжувати активні бойові дії.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти суботи в російській федерації було завдано ударів по двох важливих підприємствах, що виготовляють компоненти для вибухових речовин та боєприпасів.

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