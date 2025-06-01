На росії майже визнали підрив мостів у Брянській та Курській областях

На росії два обвали мостів, що сталися 31 травня – 1 червня в Брянській і Курській області, намагаються кваліфікувати як наслідки підривів. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Слідчого комітету рф у неділю, 1 червня, однак згодом згадки про «теракт» із повідомлень зникли. Про це повідомили інформаційні ресурси в соцмережах.

📢 «31 травня о 22:50 на залізничному перегоні Вигоничі — Пільшино в Брянській області в результаті підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Внаслідок пригоди постраждали і загинули люди», — йдеться в первинному повідомленні СК рф.

За офіційними даними, у трагедії в Брянській області загинули семеро осіб, ще понад 70 отримали поранення, включаючи трьох дітей. Уламки конструкції впали саме в той момент, коли під мостом проїжджав потяг.

У Курській області схожий інцидент стався вже через кілька годин — близько 3:00 ночі 1 червня. У Залізногірському районі також впав міст, через що вантажний потяг зійшов із рейок і впав на автомобільну дорогу. Постраждали троє людей: машиніст та двоє його помічників.

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📢 «НП з підривами мостів у Брянській та Курській областях кваліфіковані як теракт», — стверджувалося в офіційному повідомленні. Водночас як звернули увагу користувачі соцмереж, згодом у новій редакції новини слово «підрив» прибрали. В оновленому формулюванні події описані як «обвалення конструкцій», при цьому причина катастроф офіційно не зазначена.

☝️ Така зміна формулювань з боку російських слідчих органів може свідчити про намагання приховати факт диверсій на важливих транспортних артеріях рф або змінити інформаційний акцент.

🚧 Обидві аварії сталися в критично важливих логістичних точках. У першому випадку — на маршруті пасажирського транспорту, в другому — на залізничному шляху, який активно використовується для перевезення вантажів, у тому числі й військового призначення.