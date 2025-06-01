Неділя, 1 Червня, 2025
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На росії стався обвал моста на пасажирський потяг

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії стався обвал моста на пасажирський потяг

У ніч на 1 червня в селі Вигоничі Брянської області на росії стався обвал моста, під яким саме проїжджав пасажирський потяг сполученням Климово – москва. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше семеро росіян, ще понад 40 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

📢 «Усі постраждалі — нібито пасажири потяга Климово – Москва, на який обвалився міст»,повідомляють російські телеграм-канали.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, трагедія сталася у Вигоничському районі. Причини обвалу офіційно не оприлюднені, проте в пабліках поширюється версія про можливий підрив мосту.

📌 Телеграм-канал Baza уточнює, що серед загиблих — двоє пасажирів та члени локомотивної бригади, до складу якої зазвичай входять машиніст і його помічник. У момент трагедії у складі состава перебувало 379 пасажирів.

Число постраждалих під час обвалення мосту в Брянській області зросло вдвічі, — місцева влада. За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, семеро людей загинули, постраждали 69, включаючи трьох дітей.

Три людини перебувають у важкому стані, серед них одна дитина. Загалом, до лікарні доставлено 44 постраждалих, їм надається медична допомога. Богомаз уточнив, що ще 22 особи проходять лікування амбулаторно.

🚆 Залізничники та рятувальники продовжують розбирати завали. Постраждалим надають медичну допомогу, багатьох госпіталізовано.

☝️ Обвал моста на росії — не перший техногенний випадок за останні дні. Раніше подібні ситуації сталися в Німеччині та США.

📌 У Дрездені близько 3-ї ночі обвалився міст через річку Ельба — на щастя, на момент події на мосту нікого не було, тому жертв вдалося уникнути.

📌 У Балтіморі, штат Меріленд, міст обвалився після зіткнення з контейнеровозом. У тій трагедії загинули люди.

📌 Увечері суботи, 17 травня, 82-метрове навчальне судно військово-морських сил Мексики врізалося в нижню частину Бруклінського мосту у Нью-Йорку.

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