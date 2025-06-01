У Курській області на росії під вантажним потягом обвалився міст

У російській Курській області стався обвал мосту на 48-му кілометрі траси Тросна–Калинівка в Залізногірському районі. Інцидент трапився під час руху вантажного локомотива. Про це вранці 1 червня повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн. Також про інцидент повідомили й інші інформаційні ресурси в мережі.

За словами чиновника, внаслідок руйнування частина потяга впала на автомобільну дорогу під мостом. Залізничний тепловоз загорівся, а один з машиністів зазнав травм.

📢 «Автомобільна дорога під мостом перекрита, рух організований в об’їзд. Причину обвалення мосту буде встановлено. На місці працюють усі оперативні служби», — зазначив Хінштейн.

Влада поки що не повідомляє, що саме стало причиною руйнування інфраструктурного об’єкта, однак, як видно з фото, частина конструкцій мосту обвалилася повністю. Інцидент спричинив затримку руху, рятувальники локалізували займання тепловоза.

🧨 Цей випадок став уже другим подібним за добу. Вночі 1 червня в сусідній Брянській області також обвалився міст. У момент аварії під ним проїжджав пасажирський потяг, що спричинило масштабну аварію. Загинули семеро росіян, ще 69 отримали поранення, серед них троє дітей. Залізничники та рятувальники продовжують розбирати завали. Постраждалим надають медичну допомогу, багатьох госпіталізовано.

🚧 На тлі таких подій у російських прикордонних регіонах зростає занепокоєння щодо стану інфраструктури та безпеки транспортного сполучення, особливо в районах, які мають стратегічне значення для військової логістики російських загарбників.