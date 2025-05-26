Понеділок, 26 Травня, 2025
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Атака дронів по Тулі на росії: вибухи, блекаут – соцмережі

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака дронів по Тулі на росії: вибухи, блекаут – соцмережі

У ніч проти понеділка, 26 травня, в російському місті Тула та прилеглих населених пунктах пролунала серія вибухів. Як повідомляють інформаційні Telegram-канали, внаслідок атаки безпілотників у регіоні сталися масштабні перебої з електропостачанням. Очевидці зафіксували рух екстрених служб до околиць міста.

За інформацією каналу Mash, «про масове відключення світла повідомляють жителі кількох міст Тульської області. Блекаут торкнувся Алексіна та окремих районів Тули». У мікрорайоні М’яснове електроенергія зникала тимчасово після вибухів.

Канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на свідчення місцевих жителів, інформує, що частина вибухів відбулася в районах, де розташовані заводи. У соцмережах поширюються відео, на яких зафіксовано момент вибуху під час атаки БпЛА.

⚠️ Станом на ранок 26 травня російська влада офіційно не прокоментувала інцидент.

💥 Нагадаємо, кілька днів тому дрони вже атакували об’єкти у Тульській області — йшлося про хімічне підприємство «Азот», що займається виробництвом продукції військового призначення. У результаті удару на території заводу виникла пожежа.

💥 Також цієї ночі повідомлялося про атаку дронів на місто Єлабуга у Татарстані, де розташований завод з виготовлення ударних БпЛА типу «Шахед», які рф використовує для обстрілів території України.

☝️Також стало відомо, що в Сумській області внаслідок обстрілів з боку російських військ протягом доби загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Згідно з офіційною інформацією, росіяни відкрили артилерійський вогонь по селу Кіндратівка Хотінської громади.

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