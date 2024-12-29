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На Херсонщині росіяни з дрона вбили цивільного

Денис Молотов
Денис Молотов
На Херсонщині росіяни з дрона вбили цивільного

У селищі Тягинка Херсонської області російські загарбники здійснили атаку з використанням безпілотника (дрона), скинувши вибухівку на цивільний автомобіль. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у неділю, 29 грудня. Окупанти в черговий раз вбили цивільну людину.

📢 «29 грудня близько 12:00 військові армії рф атакували дроном цивільну автівку в селищі Тягинка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік», – йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше Херсонська окружна прокуратура також відкрила кримінальне провадження через атаку російського дрона на цивільний автомобіль у Херсоні. Тоді внаслідок удару одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. За даними слідства, 18 грудня близько 17:00 військові армії рф атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.

Окрім дронових атак, днями російські війська завдали ударів по Херсонщині, використовуючи артилерію, міномети та інші види озброєння.

☝️ Також раніше було повідомлено, що у місті Покровськ Донецької області російські окупанти здійснили повторний обстріл по рятувальниках під час гасіння пожежі у приватному секторі. Під час ліквідації вогню, ворог здійснив повторний обстріл, створивши загрозу життю особового складу. У зв’язку з цим роботи довелося тимчасово призупинити. Як повідомляють у відомстві, обійшлося без постраждалих.

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