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На Харківщині росіяни вбили трьох людей під час чергової атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
На Харківщині росіяни вбили трьох людей під час чергової атаки

Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули троє мирних жителів. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у понеділок, 4 листопада.

У селищі Ківшарівка на Куп’янщині ворожа авіабомба ФАБ-500 призвела до загибелі трьох людей.

📢 «Через влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 загинуло троє людей. Ще одна жінка дістала поранень. Усі цивільні. Пошкоджено будинки, медзаклад, авто швидкої допомоги», – зазначено в повідомленні.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про влучання в п’ятиповерховий будинок у Ківшарівці, де зруйновано під’їзд. Одну жінку вдалося врятувати, але під завалами залишалися ще троє людей.

☝️ Нагадаємо, у суботу, 2 листопада, російські війська завдали удару по селу Білий Колодязь у Чугуївському районі на Харківщині, що спричинило руйнування, постраждали люди.

📌 Крім того, напередодні російські окупанти також застосували авіабомбу (КАБ) для удару по Куп’янську, де влучили в п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок цього щонайменше двоє людей дістали поранення.

📌 Також у п’ятницю, 1 листопада, російські війська знову обстріляли Харків, пошкодивши десятки приватних і багатоквартирних житлових будівель. Внаслідок російського удару по Харкову загинув поліцейський.

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