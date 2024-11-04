На Харківщині росіяни вбили трьох людей під час чергової атаки

Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули троє мирних жителів. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у понеділок, 4 листопада.

У селищі Ківшарівка на Куп’янщині ворожа авіабомба ФАБ-500 призвела до загибелі трьох людей.

📢 «Через влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 загинуло троє людей. Ще одна жінка дістала поранень. Усі цивільні. Пошкоджено будинки, медзаклад, авто швидкої допомоги», – зазначено в повідомленні.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про влучання в п’ятиповерховий будинок у Ківшарівці, де зруйновано під’їзд. Одну жінку вдалося врятувати, але під завалами залишалися ще троє людей.

1 з 8

☝️ Нагадаємо, у суботу, 2 листопада, російські війська завдали удару по селу Білий Колодязь у Чугуївському районі на Харківщині, що спричинило руйнування, постраждали люди.

📌 Крім того, напередодні російські окупанти також застосували авіабомбу (КАБ) для удару по Куп’янську, де влучили в п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок цього щонайменше двоє людей дістали поранення.

📌 Також у п’ятницю, 1 листопада, російські війська знову обстріляли Харків, пошкодивши десятки приватних і багатоквартирних житлових будівель. Внаслідок російського удару по Харкову загинув поліцейський.