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На Дніпропетровщині атаковано енергетиків під час ремонтних робіт

Денис Молотов
Денис Молотов
На Дніпропетровщині атаковано енергетиків під час ремонтних робіт

26 листопада російські загарбники завдали удару по бригаді ДТЕК «Дніпровські електромережі» у Дніпропетровській області. За повідомленням компанії, в момент атаки ремонтна бригада енергетиків виконувала роботи з відновлення пошкодженої електролінії поблизу зони бойових дій.

📢 «Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з бригадною автівкою, в результаті чого пошкоджено лобове скло автомобіля. На щастя, енергетики встигли знайти укриття та залишилися неушкодженими», – зазначили у ДТЕК.

У компанії підкреслили, що, попри безперервні ворожі атаки, їхні фахівці продовжують працювати, часто ризикуючи життям, аби мешканці області мали доступ до електропостачання. Протягом останнього тижня енергетики ДТЕК «Дніпровські електромережі» відновили електропостачання для понад 20 тисяч родин, які залишилися без світла через російські обстріли.

Також сьогодні російські окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Тернополі. Через атаку місто та прилеглі села залишилися без електрики. Інформацію від енергетиків про відновлення електропостачання поки що не анонсовано.

Ситуація із відключеннями по країні

Після масштабної ракетної атаки росії 21 листопада в Україні були введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це вимушений крок для стабілізації енергосистеми країни, яка регулярно потерпає від атак окупантів.

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