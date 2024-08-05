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ПОЛІТИКА

Міністр юстиції Японії прибув до Києва з офіційним візитом

Денис Молотов
Денис Молотов
До України прибув міністр юстиції Японії
Міністр юстиції Японії в Києві

Міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі прибув до Києва з офіційним візитом. Про це в понеділок, 5 серпня, повідомило посольство Японії в Україні у соцмережі Х.

«5 серпня міністр юстиції Японії Коїдзумі прибув до України. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції», – зазначили у диппредставництві.

Під час свого перебування в Україні, Коїдзумі разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та координаційний центр підтримки потерпілих та свідків, де надається допомога постраждалим від війни.

Крім того, міністр юстиції Японії побував у Центральному будинку культури в Ірпені. Будівля зазнала серйозних пошкоджень під час російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

👉 Нагадаємо, що 29 липня в Києві з візитом перебував міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Моріяма Масахіто.

📌 Раніше повідомлялося, що Японія планує виділити Україні 3,3 мільярда доларів у вигляді позики. Для цього планують використати відсотки від заморожених російських активів, що були блоковані в рамках санкцій проти рф.

📌 Також було повідомлено, що Японія надасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 власного виробництва для системи ЗРК «Patriot». Це відбудеться вперше після послаблення правил експорту військового обладнання.

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