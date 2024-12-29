Неділя, 29 Грудня, 2024
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Міхеїл Кавелашвілі склав присягу президента Грузії

Денис Молотов
Денис Молотов
Міхеїл Кавелашвілі склав присягу президента Грузії

Міхеїл Кавелашвілі, визнаний переможцем президентських виборів, склав присягу на посаду президента Грузії. Про це повідомляє видання «Эхо Кавказа».

📢 «Я, президент Грузії, перед Богом і народом присягаю, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов’язки президента, піклуватися про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу та Вітчизни», – заявив Кавелашвілі під час інавгураційної промови.

Саломе Зурабішвілі, яка обіймала посаду президента до цього, оголосила про своє рішення добровільно залишити президентський палац. Водночас вона запевнила громадян Грузії у своїй підтримці:

📢 «Я буду з вами», – звернулася вона до людей, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Зурабішвілі назвала інавгурацію Кавелашвілі «пародією» та звинуватила урядову партію «Грузинська мрія» у реалізації «російської трагедії».

Президентські вибори, що відбулися 14 грудня, викликали широкий резонанс. Цього року голову держави обирали не громадяни, а виборча колегія, до складу якої входило 300 осіб. У той же день Центральна виборча комісія оголосила, що перемогу здобув Кавелашвілі.

📌 Опозиційні партії, серед яких «Коаліція за зміни», «Єдність – Національний рух», «Сильна Грузія» та «Гухарія за Грузію», ще до дня голосування, 12 грудня, заявили про невизнання легітимності виборів.

📌 21 грудня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що грузинські чиновники, які потрапили під санкції Сполучених Штатів і Великої Британії, будуть відзначені орденами Честі.

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