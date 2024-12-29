Міхеїл Кавелашвілі склав присягу президента Грузії

Міхеїл Кавелашвілі, визнаний переможцем президентських виборів, склав присягу на посаду президента Грузії. Про це повідомляє видання «Эхо Кавказа».

📢 «Я, президент Грузії, перед Богом і народом присягаю, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов’язки президента, піклуватися про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу та Вітчизни», – заявив Кавелашвілі під час інавгураційної промови.

Саломе Зурабішвілі, яка обіймала посаду президента до цього, оголосила про своє рішення добровільно залишити президентський палац. Водночас вона запевнила громадян Грузії у своїй підтримці:

📢 «Я буду з вами», – звернулася вона до людей, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Зурабішвілі назвала інавгурацію Кавелашвілі «пародією» та звинуватила урядову партію «Грузинська мрія» у реалізації «російської трагедії».

Президентські вибори, що відбулися 14 грудня, викликали широкий резонанс. Цього року голову держави обирали не громадяни, а виборча колегія, до складу якої входило 300 осіб. У той же день Центральна виборча комісія оголосила, що перемогу здобув Кавелашвілі.

📌 Опозиційні партії, серед яких «Коаліція за зміни», «Єдність – Національний рух», «Сильна Грузія» та «Гухарія за Грузію», ще до дня голосування, 12 грудня, заявили про невизнання легітимності виборів.

📌 21 грудня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що грузинські чиновники, які потрапили під санкції Сполучених Штатів і Великої Британії, будуть відзначені орденами Честі.