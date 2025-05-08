Четвер, 8 Травня, 2025
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Мешканку Лисичанська засудили до 15 років за сприяння окупантам

Денис Молотов
Денис Молотов
Мешканку Лисичанська засудили до 15 років за сприяння окупантам

56-річну жительку Лисичанська визнано винною у сприянні російській окупації Луганської області через участь у фейковому «референдумі» про «приєднання» регіону до рф. Заочно винесений вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Мешканку Лисичанська засудили до 15 років за сприяння окупантам☝️ За даними слідства, у вересні 2022 року фігурантка діяла у статусі так званого «члена територіальної виборчої комісії № 1404». Вона брала активну участь в організації незаконного «волевиявлення»:

• працювала на дільниці, розміщеній в одній зі шкіл Лисичанська;
• входила до складу «виїзної бригади»;
• складала списки виборців;
• займалася видачею бюлетенів і підрахунком голосів;
• готувала протоколи голосування.

💢 Суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
  • ч. 5 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.

⚖️ У повідомленні СБУ зазначається, що жінка нині переховується на тимчасово окупованій території, тому вирок винесено заочно, а засуджену оголошено в розшук. Строк реального відбування покарання рахуватиметься з моменту її затримання.

🔎 Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше повідомлялось, що завдяки зібраним доказам СБУ, суд заочно виніс вирок пособнику російських окупантів з Лисичанська, який створив і очолив так зване «унітарне підприємство лнр» у тимчасово окупованому місті на Луганщині.

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