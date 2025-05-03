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Заочно засуджено колаборанта з Лисичанська на 10 років

Денис Молотов
Денис Молотов
Заочно засуджено колаборанта з Лисичанська на 10 рків

Завдяки зібраним доказам Служби безпеки України, суд заочно виніс вирок пособнику російських окупантів з Лисичанська, який створив і очолив так зване «унітарне підприємство лнр» у тимчасово окупованому місті на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про місцевого мешканця, який ще до початку повномасштабного вторгнення керував приватним бізнесом, що мав російських бенефіціарів. Після захоплення міста чоловік пішов на співпрацю з загарбниками.

За інформацією досудового слідства, у серпні 2022 року він добровільно долучився до створення псевдодержавної структури під назвою муніципальне унітарне підприємство «Комплексний центр комунального обслуговування міста Лисичанська лнр», ставши її керівником.

📢 «Унітарне підприємство функціонує в системі незаконних органів так званої “влади” та імітує надання комунальних послуг населенню зруйнованого окупантами Лисичанська», — заявили в СБУ.

Псевдопідприємство зареєстровано у федеральній податковій службі рф. Злочинець збирає оплату з місцевих мешканців у російських рублях та відраховує податки в бюджет держави-агресора.

Заочно засуджено колаборанта з Лисичанська на 10 рківЗа ці дії фігуранта справи було визнано винним у пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Суд заочно призначив колаборанту з Лисичанська строк у 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

⚠️ Термін відбування покарання розпочнеться з моменту затримання засудженого. Наразі він перебуває в розшуку.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше було повідомлено, що СБУ викрила факти системного порушення міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційної влади рф у Луганській області. Як встановили слідчі, російські загарбники незаконно позбавляють громадян України права власності на нерухомість.

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