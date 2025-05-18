Понеділок, 19 Травня, 2025
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Мерц та Мелоні говорили про європейські війська в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Мерц та Мелоні говорили про європейські війська в Україні

Європа наразі не розглядає можливість відправлення військових контингентів до України. Про це у суботу, 17 травня, у Римі заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні під час спільної пресконференції. Заяву передає Reuters.

📢 «Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні», — заявив Мерц. При цьому він наголосив, що ці питання наразі залишаються «непередбачуваними».

За його словами, Європа не перебуває на тій стадії, щоб обговорювати присутність власних військ на українській території:

📢 «Немає підстав говорити про [європейські війська в Україні], ми далекі від цього».

Він підкреслив, що основний фокус зусиль зосереджено на досягненні деескалації конфлікту.

📢 «Ми хочемо, аби зброя замовкла, аби вбивства припинилися […] це ті питання, якими ми займаємося зараз, і ніякими іншими», — пояснив канцлер.

Також Мерц прокоментував результати перемовин у Туреччині:

📢 «Вчорашні перемовини у Стамбулі закінчилися нижче наших очікувань, попри надзвичайно конструктивну позицію українських переговірників», — додав він.

На тлі обговорень дипломатичних зусиль, Reuters нагадує, що напередодні у п’ятницю, на саміті в Албанії, шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Учасники також провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який пообіцяв зв’язатися з володимиром путіним у понеділок.

Мелоні, яка не брала участі в цій зустрічі, висловила готовність Італії долучитися до будь-якої ініціативи щодо припинення війни.

📢 «Єдність Заходу була нашою силою з самого початку, і зараз важливо не втратити її через особисті амбіції», — зазначила прем’єрка.

☝️ Також нагадаємо, що Сполучені Штати передали російській федерації потужний мирний план, спрямований на припинення бойових дій в Україні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо після телефонної розмови з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

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