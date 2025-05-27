Вівторок, 27 Травня, 2025
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Мерц підтвердив, що скасовані обмеження на удари по росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Мерц підтвердив, що скасовані обмеження на удари по росії

Західні союзники України ще кілька місяців тому погодилися зняти обмеження на використання далекобійної зброї, яку передали Києву. Про це 27 травня повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, цитує Bloomberg.

За його словами, обмеження, які стосувалися застосування озброєння на великій відстані, вже були скасовані низкою держав.

📢 «Наскільки мені відомо, і як я говорив учора, країни, які мали обмеження за дальністю, зняли ці обмеження», — наголосив Мерц.

Виступаючи під час візиту до Фінляндії, німецький канцлер підкреслив, що йдеться про озброєння, яке дозволяється використовувати навіть за межами України:

📢 «Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів», — сказав він.

⚠️ Напередодні в Берліні Мерц заявив, що обмеження на дальність більше не діють з боку таких держав, як Німеччина, Велика Британія, Франція та США.

📌 Реакція кремля не забарилася: там різко засудили скасування обмежень. На росії звинуватили Захід у нібито «перешкоджанні політичному врегулюванню» та заявивши, що далекобійні удари, навпаки, ускладнюють мирний процес.

📌 Водночас віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль намагався скоригувати слова Мерца. У заяві він наголосив, що офіційна позиція уряду Німеччини не змінилася:

📢 «Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по росії».

☝️ Також було повідомлено, що Сполучені Штати дозволили Німеччині передати Україні комплектуючі та ракети PAC-2 для системи протиповітряної оборони «Patriot», проте ці боєприпаси мають обмежену ефективність проти балістичних ракет.

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