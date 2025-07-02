Мерц активно працює над впровадженням санкцій проти росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про активне просування 18-го пакету санкцій проти росії. У коментарі для Tagesschau, оприлюдненому у вівторок, 1 липня, він розповів про переговори зі Словаччиною та участь у діалозі з іншими партнерами.

📢 «Вчора я розмовляв із прем’єр-міністром Словаччини. Він говорить про об’єктивну проблему. Вся промисловість Словаччини, у тому числі багато німецьких компаній, потребує постачання енергії з росії, тому що наразі у них немає інших джерел постачання. Ми намагаємось вирішити проблему, я беру участь у цих спробах вирішення», – сказав Мерц.

☝️ За його словами, обговорення нового пакета обмежень триває на робочому рівні. Водночас він висловив упевненість у позитивному результаті. Після погодження деталей зі Словаччиною Євросоюз зможе офіційно ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії.

Канцлер підкреслив, що розраховує також на підтримку у США. Зокрема, він згадав обговорення теми з Конгресом і президентом Дональдом Трампом.

📢 «Я не впевнений, що Трамп справді реалізує його, оскільки має вибір – діяти чи утриматися. Тому я обговорюю це з ним і намагаюся стимулювати його до дій. Я пояснюю, що саме він має унікальні інструменти та важелі тиску, здатні економічно вплинути на путіна і припинити цю війну», – наголосив Мерц.

Він також повідомив, що понад 80 сенаторів у США вже заявили про підтримку ідеї економічного тиску на кремль. Це, за його оцінкою, створює позитивні перспективи для узгодження дій.

🔻 Новий пакет обмежень канцлер назвав «найжорсткішим за останні три з половиною роки». Він також зазначив, що санкції мають охопити ключові сфери, через які росія отримує доходи, зокрема енергетичну галузь.

Нагадаємо, обговорення 18-го пакету санкцій проти росії затягнулося через позицію Словаччини. Братислава вимагає компенсацій або альтернативних джерел енергії в обмін на згоду на обмеження імпорту російського газу. Єврокомісія працює над цим питанням, щоб знайти компроміс до кінця поточного місяця.