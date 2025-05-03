Масований удар дронами по Україні: ППО знищила 77 цілей

Російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час. У ніч на 3 травня по Україні було випущено 183 ударні безпілотники типу «Shahed-131/136» та дві балістичні ракети типу «Іскандер-М». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

Безпілотники були випущені одразу з чотирьох напрямків, що знаходяться на території рф: Брянської, Курської, Орловської областей, а також з району населеного пункту Міллерово у Ростовській області.

📢 «У ніч на 3 травня 2024 року противник атакував Україну 183 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із чотирьох напрямків», – йдеться у зведенні ПС ЗСУ.

❗ Окрім дронів, окупанти також застосували дві балістичні ракети «Іскандер-М», які були запущені з території тимчасово окупованого Криму та Ростовської області на росії.

🛡️ До протидії ворожим цілям було залучено всі доступні сили та засоби протиповітряної оборони:

— підрозділи авіації;

— зенітні ракетні комплекси;

— засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

— мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

📢 «77 ворожих «шахедів» знищено у межах: східних, північних, південних та центральних областей України», – повідомили в Повітряних силах.

☝️ Крім того, за даними ПС ЗСУ, ще 73 безпілотники-імітатори було втрачено локаційно. Тобто, жодних негативних наслідків від їхнього польоту зафіксовано не було.

☝️ Як зазначалося раніше, Одещина зазнала масованого удару дронами, внаслідок чого загинули дві людини, ще п’ятнадцять отримали поранення. Ці дані були оприлюднені після нічної атаки. Дрони влучили в житлову забудову, спричинивши руйнування і пожежі.

🔥 Також від атак постраждала Сумська область. За інформацією регіональних джерел, в одному з промислових об’єктів області внаслідок влучання дронів-камікадзе спалахнула потужна пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС.

📢 «Російські війська продовжують системно атакувати як інфраструктурні, так і житлові об’єкти по всій території України», – наголосили у зведенні Сил оборони.