Атака на Одесу: дві людини загинули, є постраждалі, руйнування

1 травня 2024 року в Одесі внаслідок російського дронового удару кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, а кількість загиблих залишилася на рівні двох людей. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ворог атакував місто ударними безпілотниками в ніч з 30 квітня на 1 травня, що призвело до значних руйнувань. Пошкоджено кілька житлових багатоповерхівок, приватних будинків, супермаркет, школу та легкові автомобілі. Внаслідок цього спалахнули кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.

Медичні працівники надають допомогу постраждалим. Станом на зараз, шість людей залишаються в лікарнях, двоє з них у важкому стані. Інші дев’ятеро отримують амбулаторне лікування.

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Ситуація в місті лишається складною, але рятувальники продовжували свою роботу. На місці атакованих об’єктів працювали також додаткові рятувальні загони. Однією з найбільших евакуацій стала операція з виведення понад 200 людей з багатоповерхівки, яка отримала значні пошкодження під час атаки.

Ліквідація наслідків триває. Місцеві жителі активно допомагають рятувальникам, а на місцях розгортаються тимчасові намети для надання допомоги.

📢 «Від ДСНС залучались 26 одиниць техніки та 106 рятувальників. Від добровільних пожежних України – 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Від пожежного підрозділу Національної гвардії України – 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу», – повідомили рятувальники.

Олександр Харлов, перший заступник начальника Одеської ОВА, в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів, що рятувальники продовжують працювати на місці події, а влада працює над забезпеченням необхідної допомоги постраждалим.

Загалом чергова атака російськими ударними безпілотниками спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури у місті. Росіяни пошкодили не лише інфраструктуру, але й в черговий раз вбили мирних жителів.

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☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму, неподалік від міста Саки, зазнала серйозних ушкоджень радіолокаційна станція 96Л6Е, яка є частиною російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».