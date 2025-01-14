Маск може придбати у китайців TikTok – ЗМІ

Китайські урядовці почали обговорення варіанту передачі TikTok у США під керівництво Ілона Маска, якщо компанія ByteDance не зможе уникнути заборони додатка. За даними Bloomberg, Верховний суд США, ймовірно, підтримає ухвалення закону, який обмежує діяльність TikTok на території країни.

Пекін, зі свого боку, наполягає на тому, щоб TikTok залишився під контролем його материнської компанії ByteDance Ltd., але американське законодавство змушує розглядати радикальні зміни. Одним із можливих рішень, які зараз обговорюють представники китайського уряду, є передача управління TikTok у США компанії Ілона Маска X. Це могло б значно зміцнити її позиції на ринку цифрової реклами.

Водночас ByteDance продовжує чинити опір законодавчому тиску, наголошуючи на свободі слова. Однак китайські посадовці вже почали розглядати альтернативні сценарії розвитку подій. За однією з версій, компанія Маска X все ж отримає контроль над TikTok у США.

Переговори поки що перебувають на початковій стадії, і жодних остаточних домовленостей не досягнуто. Крім того, продаж популярного додатка може зіткнутися із суттєвими перешкодами через експортні обмеження Китаю, які забороняють передавати технології та алгоритми штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що ByteDance не вдалося оскаржити ухвалений у США закон, який вимагає продати TikTok американському власнику до середини січня. У разі невиконання цієї вимоги вже 19 січня додаток може бути заблоковано на федеральному рівні.

☝️ Нагадаємо, Дональд Трамп висловлювався проти заборони TikTok, зазначивши, що під час його президентської кампанії платформа принесла йому мільярди переглядів.