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Литва виділить Україні 30 мільйонів євро на зброю, дрони й розмінування

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва виділить Україні 30 мільйонів євро на зброю, дрони й розмінування

Литва 11 квітня підтвердила новий пакет військової допомоги для України на суму 30 мільйонів євро на різні потреби військової допомоги. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

🔹 20 мільйонів євро буде направлено на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ — на додачу до вже наданих 13 мільйонів.
🔹 Ще 7 мільйонів євро підуть на посилення захисту від дронів — закупівлю протидронових рушниць та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) малого радіуса дії.
🔹 Залишок коштів буде спрямовано на розмінування в межах коаліції, яку очолює Литва. Планується оснастити та підготувати 7 українських батальйонів протягом 2025 року.

📢 «Загальна сума військової допомоги Україні, яку вже зобов’язалась надати Литва у 2025 році, становить 110 мільйонів євро, і вона має зрости до щонайменше 200 мільйонів», — підкреслила Шакалієне.

Литовці також активно допомагають Україні на громадському рівні: у рамках ініціативи Radarom! було зібрано литовськими громадянами та бізнесом 5,6 млн євро на закупівлю дронів.

📦 Раніше Литва вже передала вантажівки, тепловізійні приціли та інше військове обладнання на загальну суму 80 мільйонів доларів. Маленька та сильна країна систематично робить велику справу та вклад для справедливого покарання російських загарбників.

☝️ Також нагадаємо, що Литва офіційно завершила процес виходу з міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє їх виробництво, використання та закупівлю.

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