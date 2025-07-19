Без картоплі — буде штраф: Лукашенко оголосив війну магазинам

У Білорусі офіційно запровадили адміністративну відповідальність зі штрафами за відсутність картоплі в магазинах. Закон, що передбачає штрафи для торгівельних точок, де не буде виявлено цього стратегічного овоча, підписав формальний та незмінний правитель країни Олександр Лукашенко 12 липня 2025 року. Про це повідомила моніторингова платформа EastFruit.

Закон проти картопляного «дефіциту»

Новий нормативний акт передбачає штрафні санкції від 5 до 200 базових величин, що у 2025 році дорівнює до 4 465 гривень (у білоруських рублях — еквівалент до 2 300). Положення спрямовані на забезпечення постійної наявності картоплі у роздрібній торгівлі, особливо у міжсезоння, коли спостерігається традиційне падіння постачання.

У Білорусі закон вже оприлюднено на національному інтернет-порталі, що підтверджує набуття ним чинності.

📢 «Пожартували з картоплею торік — від населення відразу отримали по вусах», – заявив Лукашенко на селекторній нараді щодо ходу збиральної кампанії, коментуючи скарги мешканців країни на перебої з картоплею навесні 2025 року.

Антидефіцитна політика та дешеві кредити

Перед ухваленням закону Лукашенко видав спеціальний указ, який дозволив великим торговельним мережам отримувати пільгові кредити під 3% річних. Мета цієї ініціативи — дати ритейлерам змогу фінансувати закупівлю овочів заздалегідь, ще до моменту збору врожаю.

Продукти, які підпадають під державне регулювання, — картопля, капуста, морква, буряк, цибуля та яблука.

За словами чиновників, указ також зобов’язує постачальників і продавців забезпечувати безперервну наявність цих овочів протягом усього року, зокрема у міжсезоння, коли традиційно виникає нестача.

Картопля — інструмент у внутрішній війні

Лукашенко не вперше коментує питання нестачі картоплі у Білорусі. Навесні 2025 року він публічно заявив, що дефіцит був штучним, створеним власниками торгових мереж з метою дискредитації його політики. Він стверджував, що підприємці навмисно приховували запаси картоплі, аби показати «неефективність» управління.

📢 «Силовики з наручниками зуміли подолати кризу», – підкреслив Лукашенко, натякаючи на залучення силових структур до вирішення продовольчої проблеми.

У травні білоруський формальний лідер також пояснював зникнення картоплі з полиць активними експортними поставками на росію. А вже у червні закликав громадян скоротити її споживання, заявивши: «Один раз на тиждень, максимум два, і то — запечену, пюре».