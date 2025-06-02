Лондон готується до війни з рф та озброюється атомними субмаринами

Велика Британія розпочинає масштабну модернізацію свого військово-морського флоту, зокрема — планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів. Як повідомляє The Sunday Times у неділю, 1 червня, йдеться про стратегічний крок у межах підготовки до потенційного збройного конфлікту з росією.

Нові субмарини мають поступово замінити нинішні сім підводних човнів класу Astute, які озброєні звичайною зброєю. Окрім того, вони доповнять чотири ракетоносці Trident, які є головною складовою морського компонента ядерного стримування Британії.

📢 «Це вперше, коли Велика Британія офіційно назвала кількість нових атомних ударних підводних човнів, які замінять клас Astute», — зазначає видання.

Проєкт реалізовуватиметься у рамках оборонного альянсу AUKUS, що об’єднує Британію, США та Австралію. Загалом у межах цієї ініціативи планується створити 20 субмарин нового покоління. AUKUS також передбачає обмін військовими технологіями, зокрема — у сфері атомного флоту та озброєння.

☝️ За словами міністра оборони Джона Гілі, будівництво нових човнів має засвідчити рішучість Лондона: «Це надішле чіткий сигнал москві про нашу бойову готовність у відповідь на негайну й гостру загрозу з її боку».

👉 Також відомо, що Велика Британія веде переговори зі США щодо закупівлі винищувачів F-35A, здатних нести модернізовані термоядерні бомби B61-12.

📌 Нагадаємо, що уряд Великої Британії 20 травня оголосив про введення нових обмежувальних заходів проти російської федерації. Йдеться про сто додаткових санкцій, які охоплюють військовий, енергетичний і фінансовий сектори держави-агресора.