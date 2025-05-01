Люксембург виділить 10 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України в 2025 році

У 2025 році Люксембург перерахує 10 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттелем і міністеркою оборони Юріко Бакес у Києві, передає Укрінформ.

📢 «Важливим практичним результатом зустрічей є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти Енергетичного фонду будуть спрямовані на закупівлю обладнання та пального, модернізацію енергетичної інфраструктури», — зазначив Сибіга.

✔️ У ході переговорів обговорювалося також посилення оборонного співробітництва між Україною та Люксембургом. Йшлося, зокрема, про подальший тиск на росію та інвестиції у вітчизняне виробництво озброєння.

📢 «Ми обговорювали питання посилення обороноздатності, тиску на росію, а також можливість інвестицій у виробництво зброї в Україні», — повідомив глава українського МЗС.

За словами міністра, обсяг військової підтримки Люксембургу вже перевищив 250 мільйонів євро. Крім того, він закликав люксембурзьке агентство LuxDev, яке наразі реалізує 40 проєктів з відновлення в Кривому Розі, розширити діяльність і на інші регіони, зокрема Харківську область.

📢 «Ми запропонували поширити ці програми та на інші області, перш за все — на Харківщину», — додав Сибіга.

☝️ Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Люксембург вже виділив понад 200 мільйонів євро. Кошти спрямовувались на закупівлю українського озброєння. Також улітку 2024 року Люксембург спільно з Данією передав Україні мережеве обладнання на суму 2 мільйони євро в межах IT-коаліції.

📌 Також раніше стало відомо, що Україна уклала важливий договір з ЄБРР (Європейський Банк реконструкції та розвитку) щодо зміцнення енергетичної стійкості країни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі.