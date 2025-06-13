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Латвія заборонила своїм посадовцям відвідувати росію та Білорусь

Денис Молотов
Денис Молотов
Латвія заборонила своїм посадовцям відвідувати росію та Білорусь

У Латвії офіційно заборонили державним службовцям та депутатам відвідувати росію та Білорусь, посилаючись на загрози національній безпеці. Таке рішення ухвалив Сейм країни у третьому читанні в четвер, 12 червня. Про це повідомляє видання Delfi.

📢 «Заборона покликана зменшити ризики, пов’язані з національною безпекою, які можуть походити з боку обох держав», – зазначає видання.

Закон стосується не лише службовців органів державного управління, а й усіх, хто має доступ до державної таємниці. Під обмеження також потрапляють працівники міністерств оборони, внутрішніх справ, юстиції, співробітники митної та податкової міліції, дипломати, працівники консульств, прокуратури, судів та інших держструктур.

Голова Комісії Сейму з національної безпеки Айнарс Латковскіс підкреслив, що москва і Мінськ «все активніше займаються розвідкою проти Латвії» і можуть використати кожного, хто перетинає кордон.

📢 «росія і Білорусь дедалі активніше займаються розвідувальною діяльністю проти Латвії, і для цього можуть використати будь-якого латвійського громадянина, який перетинає кордон», – пояснив Латковскіс.

Він також додав, що попри численні застереження з боку МЗС та Служби державної безпеки, поїздки громадян до цих країн не припиняються, а натомість зростають.

📢 «Йдеться не тільки про збір інформації. Існує реальна загроза вербування громадян Латвії для участі в діяльності, яка може зашкодити державі», – попередив посадовець.

☝️ Нове законодавство також передбачає заборону транзитного проїзду через території росії та Білорусі. У разі порушення норми – це може стати підставою для звільнення з посади.

На цьому тлі безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою: росія посилює військову присутність біля кордонів країн Балтії та Фінляндії. За оцінками західних розвідслужб, кремль готується до можливого конфлікту з НАТО.

☝️ Також нагадаємо, що в понеділок, 26 травня, Латвія надала Україні нову партію бойових безпілотників — 1500 одиниць, переданих у межах міжнародної ініціативи «Коаліція дронів». Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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