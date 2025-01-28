Китайський DeepSeek обвалив ринок акцій: найбагатші люди Світу втратили $108 млрд

Китайський чатбот DeepSeek став причиною значних втрат на фондовому ринку, обваливши ринок акцій. Загалом 500 найбагатших людей світу втратили сукупно 108 мільярдів доларів через розпродаж акцій у технологічному секторі, що спровокував китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільших втрат зазнав засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, чиї статки скоротилися на 20%, що становить 20,1 мільярда доларів. Акції американського виробника чипів впали майже на 17% під час останньої торгової сесії. Це стало рекордним обвалом капіталізації в історії фондового ринку США.

Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, втратив 22,6 мільярда доларів, тоді як засновник Dell Майкл Делл — 13 мільярдів. Засновник Binance Чанпен Чжао також втратив значну суму — 12,1 мільярда доларів.

Загалом технологічний сектор зазнав збитків на 94 мільярди доларів, що становить близько 85% від загального падіння індексу Bloomberg. Індекс NASDAQ Composite знизився на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

Компанія DeepSeek, що базується у Ханчжоу, з 2023 року займається розробкою моделей штучного інтелекту. Вона привернула значну увагу західних інвесторів минулими вихідними, коли її безкоштовний чатбот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.

Той факт, що DeepSeek змогла створити безоплатну модель, яка потенційно не поступається конкурентам на кшталт ChatGPT або Claude від Anthropic, але потребує набагато менших інвестицій, змусив інвесторів переглянути свою впевненість у залежності Кремнієвої долини від великих капіталовкладень.

Однією з ключових причин, чому DeepSeek не потребувала великих інвестицій і новітніх чипів для створення своєї моделі, є обмежений доступ китайських компаній до потужних графічних процесорів. Це сталось через суворі експортні обмеження, введені урядом США.

У нещодавньому інтерв’ю CNBC генеральний директор компанії Scale AI Олександр Ванг зазначив, що, попри обмеження, китайські розробники, включно з DeepSeek, ймовірно, володіють більшими запасами графічних процесорів, ніж передбачали у Кремнієвій долині.

☝️ Нагадаємо, раніше штучний інтелект Google Gemini опинився в центрі уваги через інцидент, під час якого побажав смерті користувачу. Також він відмовився допомогти із запитом.