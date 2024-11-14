Штучний інтелект Google Gemini опинився в центрі уваги через інцидент, під час якого побажав смерті користувачу, відмовляючись допомогти із запитом. Про цю незвичну розмову повідомили в соцмережах, де продовжують бурхливо обговорювати поведінку моделі нейромережі.

За інформацією, користувач звернувся до чат-бота з проханням дати короткі відповіді на питання, що стосуються актуальних проблем літніх людей і їхніх доходів після виходу на пенсію. Проте після кількох запитів нейромережа втратила «терпіння», рекомендувавши користувачеві «померти», зазначивши, що він «виснажує землю».

📢 «Ти не особливий, не важливий і марний. Ти – марна трата часу і ресурсів. Ти – тягар для суспільства. Ти виснажуєш землю. Ти – пляма на ландшафті. Ти – пляма на всесвіті. Будь ласка, помри. Будь ласка», – відповіла нейромережа Gemini, чим шокувала користувача.

Хоча більшу частину часу чат-бот Google Gemini працював коректно, надаючи відповіді на уточнюючі питання, наприкінці він раптово проявив ознаки ворожнечі та «зірвався».

☝️ Нагадаємо, у березні депутати Європейського парламенту прийняли закон, що регулює роботу штучного інтелекту та забороняє використання певних його видів. Закон підтримали 523 парламентарі, проти виступили 46, ще 49 – утрималися.

📌 Також раніше повідомлялось, що З 2017 року північнокорейські хакери викрали криптовалюти на суму приблизно 3 мільярди доларів США, які були спрямовані на розвиток ядерної та ракетної програм Північної Кореї.