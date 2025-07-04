Китай не хоче поразки росії у війні проти України — ЗМІ

У четвер, 3 липня, міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас у Брюсселі заявив, що Китай не може допустити поразки росії у війні проти України. Про це повідомила South China Morning Post, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом 13-го засідання стратегічного діалогу ЄС — КНР.

📢 «Пекін побоюється, що в разі поразки москви вся увага Сполучених Штатів буде спрямована на Китай», — переказали зміст заяви Ван Ї джерела видання.

Китай відхрещується від підтримки рф

Водночас глава МЗС Китаю спростував звинувачення у фінансовій та військовій підтримці росії, заявивши, що участь Пекіна у конфлікті перебільшена.

📢 «Якби Китай справді надавав військову допомогу, повномасштабна війна давно б завершилася», — сказав Ван Ї, підкреслюючи, що країна залишається нейтральною стороною.

Як зазначає SCMP, відвертість та жорсткість формулювань Ван Ї стала несподіванкою для частини представників Євросоюзу, які були присутні на діалозі.

📢 «Ці слова могли б підтвердити справжню позицію Китаю, яка не відповідає публічним заявам Пекіна про те, що країна “не є стороною конфлікту”», — зазначає видання.

У матеріалі підкреслюється, що деякі європейські учасники сприйняли розмову між Ван Ї та Каллас як «урок реальної політики». Пекін дав зрозуміти: очікує зростання американського тиску на Сході поки триває війна в Україні.

Тим часом у повідомленні на офіційному сайті МЗС КНР зазначено, що під час окремої зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Ван Ї наголосив на відданості Пекіна мирному врегулюванню війни між росією та Україною.

📢 «Китай і надалі стоятиме на позиції миру», — зазначив глава МЗС КНР. Він також додав, що Пекін має намір сприяти діалогу і виступати як конструктивна сторона у врегулюванні конфлікту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в російській Курській області внаслідок удару безпілотника постраждав журналіст китайської телекомпанії Phoenix.

👉 Також ЗМІ повідомляли, що Україна стикається з посиленням дронових атак з росії і нарощує кількість БпЛА. Аналіз конструкцій ворожих дронів показав, що Китай став ключовим постачальником воєнної машини кремля. Про це пише The Economist